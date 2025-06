Francisco Cuoco vivia isolado em casa com dificuldades para se locomover Em última matéria exibida na RECORD, pelo Balanço Geral, irmã do ator revelou situação crítica Balanço Geral|Do R7 19/06/2025 - 19h34 (Atualizado em 19/06/2025 - 19h38 ) twitter

Francisco Cuoco morre aos 91 anos de idade Reprodução/Instagram

Francisco Cuoco, que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, morreu, nesta quinta-feira (19), aos 91 anos de idade.

Em maio deste ano, a RECORD noticiou pela última vez, no Balanço Geral, a situação crítica que o ator enfrentava, vivendo isolado em casa, com dificuldades para se locomover, além de lutar com problemas de saúde, como uma infecção nos rins e obesidade.

O artista morava com a irmã Grácia Cuoco, de 86 anos, que revelou, na época, o quanto Francisco necessitava de cuidados.

Segundo Grácia, o ator precisava do auxílio de cuidadores e enfermeiros para realizar atividades simples do dia a dia, como tomar banho e ir ao hospital.

Assista à reportagem completa:

