Frequentadoras denunciam violência no Parque do Ibirapuera

Relatos de agressões físicas contra mulheres frequentadoras do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, têm gerado alerta e preocupação entre as visitantes. Casos reportados incluem episódios de socos, empurrões e xingamentos durante atividades de corrida realizadas no local.

A denúncia de um caso específico envolve uma mulher de 67 anos, que sofreu danos físicos graves após ser empurrada por um corredor. Outro relato narra a experiência de Glace Koyama, que foi atingida no rosto durante um treino de longa distância, levando-a a reconsiderar sua rotina de atividade física ao ar livre.

Noelle Pessoa, outra vítima, enfrenta dificuldades após ser empurrada e busca justiça planejando registrar um boletim de ocorrência. A administração do parque afirma repudiar tais ações e reforça a importância de reportar casos às autoridades competentes. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana afirmou ter reforçado o patrulhamento para melhorar a segurança dos visitantes do parque.

As denúncias destacam que as agressões são frequentemente direcionadas a mulheres, levantando preocupações sobre violência de gênero no espaço público. Essa situação tem motivado visitantes a exigir um aumento das medidas de segurança no parque para prevenir tais incidentes.

Quais são os relatos de agressões no Parque do Ibirapuera?

Frequentadoras do Parque do Ibirapuera relataram agressões físicas, incluindo socos, empurrões e xingamentos, durante atividades de corrida no local.

Quais casos específicos de agressão foram denunciados?

Um caso específico envolve uma mulher de 67 anos que sofreu danos físicos graves após ser empurrada por um corredor. Outro relato é de Glace Koyama, que foi atingida no rosto durante um treino de longa distância.

O que a administração do parque diz sobre as agressões?

A administração do parque repudiou as agressões e destacou a importância de reportar esses casos às autoridades competentes, além de informar que a Guarda Civil Metropolitana reforçou o patrulhamento para aumentar a segurança.

Como as frequentadoras estão reagindo a essas agressões?

As denuncias, que destacam que as agressões são frequentemente direcionadas a mulheres, levaram visitantes a exigir um aumento das medidas de segurança no parque para prevenir tais incidentes.

‌



