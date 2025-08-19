Frequentadoras denunciam violência no Parque do Ibirapuera
Agressões em pistas de corrida geram preocupação em São Paulo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Relatos de agressões físicas contra mulheres frequentadoras do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, têm gerado alerta e preocupação entre as visitantes. Casos reportados incluem episódios de socos, empurrões e xingamentos durante atividades de corrida realizadas no local.
A denúncia de um caso específico envolve uma mulher de 67 anos, que sofreu danos físicos graves após ser empurrada por um corredor. Outro relato narra a experiência de Glace Koyama, que foi atingida no rosto durante um treino de longa distância, levando-a a reconsiderar sua rotina de atividade física ao ar livre.
Noelle Pessoa, outra vítima, enfrenta dificuldades após ser empurrada e busca justiça planejando registrar um boletim de ocorrência. A administração do parque afirma repudiar tais ações e reforça a importância de reportar casos às autoridades competentes. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana afirmou ter reforçado o patrulhamento para melhorar a segurança dos visitantes do parque.
As denúncias destacam que as agressões são frequentemente direcionadas a mulheres, levantando preocupações sobre violência de gênero no espaço público. Essa situação tem motivado visitantes a exigir um aumento das medidas de segurança no parque para prevenir tais incidentes.
