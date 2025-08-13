Fugitivo por homicídio é preso no Brás com ajuda do Smart Sampa
Sistema de câmeras identificou o homem foragido de Minas Gerais
Um fugitivo condenado por homicídio em Minas Gerais foi detido no bairro do Brás, centro de São Paulo, graças ao sistema de monitoramento Smart Sampa. O homem ainda precisa cumprir mais de quatro anos de pena em regime fechado. Ao ser identificado pelas câmeras enquanto caminhava pelo bairro, a polícia foi imediatamente alertada e viaturas próximas foram enviadas para efetuar a prisão.
O criminoso não resistiu à abordagem policial e foi encaminhado para uma delegacia na zona leste de São Paulo. A captura faz parte de uma estratégia mais ampla que utiliza tecnologia de vigilância para aumentar a segurança pública em São Paulo, colaborando com diversas Secretarias de Justiça do Brasil.
