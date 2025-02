Funcionária de farmácia aciona polícia e ladrões de remédios caros são presos em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 12h02 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h04 ) twitter

Uma quadrilha invadiu uma farmácia no bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo, para roubar medicamentos caros, que podem custar até R$ 3.000 a unidade. A ação criminosa, realizada por dois homens e uma mulher, foi rapidamente interceptada graças à ação de uma funcionária que acionou a Polícia Militar. Os três criminosos foram detidos no local e levados à delegacia, onde prestam depoimento sobre outros membros do grupo. As autoridades investigam os detalhes das ações do grupo, que tem como alvo farmácias da região.

