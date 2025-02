Funcionário de RH de hospital é atacado após demissão de colaborador por justa causa Genilson Muniz foi atacado dentro da Santa Casa pelo técnico de enfermagem Francisco de Queiroz; entenda o caso Balanço Geral|R7 06/02/2025 - 18h30 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Genilson Muniz sofreu um ataque dentro do hospital após demitir um colaborador por justa causa Reprodução/RECORD

O Balanço Geral exibiu o caso de uma tentativa de homicídio que ocorreu dentro da Santa Casa, um hospital tradicional de São Paulo (SP). Um funcionário do departamento de Recursos Humanos, Genilson Muniz, de 56 anos, foi atacado com uma faca após uma discussão com outro colaborador que era acusado de roubo.

Localizado na Santa Cecília, bairro na região central da capital paulista, o estabelecimento se viu palco de uma confusão que quase terminou em fatalidade. O acusado, Francisco Givanildo Lima de Queiroz, de 47 anos, era técnico de enfermagem e trabalhava na instituição há quatro anos.

Três dias antes do ocorrido, ele chegou a se encontrar com o analista de Recursos Humanos, Genilson, em uma reunião. O objetivo do encontro era de esclarecer uma suspeita de que o auxiliar havia furtado pertences pessoais de um paciente.

Após o encontro, o RH o considerou culpado e pediu para o setor jurídico seguir com o processo de demissão por justa causa. No dia do ocorrido, Francisco não ficou contente ao saber de seu desligamento e partiu para cima do analista.

‌



Segundo Genilson, o agressor o atacou com uma faca e os dois acabaram entrando em uma luta corporal. Após ser desarmado, o técnico atendeu o telefone e disse que já tinha feito “o que tinha que fazer” e, em seguida, ao desligar ameaçou o analista.

A Polícia Militar foi chamada ao local e a prisão do acusado foi feita. Em depoimento, o auxiliar de enfermagem disse que se sentiu injustiçado ao ser demitido por justa causa e afirmou que não furtou nenhum paciente, mas guardou em seu armário um presente que ganhou da filha de uma funcionária.

‌



Francisco alegou ainda que apenas entrou na sala de Genilson para lhe dar um susto, mas que no meio da discussão acabou surtando e assumiu a culpa do ataque, mas garantiu arrependimento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil. O acusado passou por uma audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

‌



A Santa Casa informou que tomou todas as medidas para dar suporte a Genilson, e afirma que ele recebeu o tratamento médico adequado.

Confira a reportagem:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h na tela da RECORD.