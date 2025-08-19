Furto em joalheria de Sorocaba deixa prejuízo de R$10 mil
Criminosos invadem loja em ação rápida e gravada por câmeras
Em Sorocaba, São Paulo, três criminosos invadiram uma joalheria e causaram um prejuízo de R$10 mil para a proprietária Maiara. A ação durou menos de seis minutos e foi registrada por câmeras de segurança. Os ladrões chegaram em um carro, forçaram a entrada da loja e rapidamente recolheram peças valiosas antes de fugir.
Anteriormente, a loja já havia sido alvo de tentativa de arrombamento frustrada pelo disparo do alarme. Após o furto bem-sucedido desta vez, Maiara decidiu mudar seu modelo de negócios para evitar novos riscos. A Polícia investiga o caso enquanto a lojista busca reforçar a segurança do estabelecimento.
