Gás mortal: jovem acende fósforo e morre em explosão

Alto contraste

A+

A-

João Victor não resistiu às queimaduras pelo corpo João Victor não resistiu às queimaduras pelo corpo (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral mostrou o caso trágico e alertante de um jovem morto por uma explosão inesperada.

João Vitor de Souza, de 22 anos, estava com sua esposa na casa onde moravam, no Pará, quando precisou acender um fósforo para esquentar café no fogão.

A tentativa de criar fogo causou uma explosão que destruiu a residência do casal, e deixou os dois com queimaduras de segundo e terceiro grau por cerca de 80% do corpo.

O acidente aconteceu devido ao vazamento de gás na mangueira do botijão. Por vezes, a substância passa despercebida e pode matar tanto no contato com fogo, como de forma silenciosa e lenta, asfixiando quem inala.

Continua após a publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado, e conseguiu conter as chamas antes que atingisse as casas vizinhas. Depois do incêndio, o local ficou completamente destruído.

As duas vítimas foram levadas para uma unidade de saúde, onde João Vitor acabou morrendo por uma parada cardiorrespiratória. Já a sua esposa, segue internada em estado grave.

Continua após a publicidade

A morte do jovem chama a atenção para os cuidados com o armazenamento do botijão dentro de residências. O recomendado, é que o recipiente fique sempre na érea externa, com espaço adequado para ventilação, evitando o acumulo de um possível gás vazado.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Uma menina de 8 anos desapareceu sem deixar rastros e o principal suspeito é o marido da avó dela. O homem saiu de casa com a garotinha dizendo que ia receber um prêmio em dinheiro do jogo do bicho. Após 12 anos, a avó ainda procura pela menina Kamilly Rodrigues e o Domingo Espetacular revelou as peças deste quebra-cabeça no quadro Mistério de Domingo, confira a seguir