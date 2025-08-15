Gate intervém em crises e salva reféns em São Paulo
Operações em Lajeado e Parelheiros terminam com neutralização de agressores
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar realizaram intervenções decisivas em duas situações críticas em São Paulo. No bairro de Lajeado, um homem armado manteve uma mulher refém na rua. Após negociações falharem e a vítima ser ameaçada com uma faca, um atirador de elite neutralizou o agressor. A mulher foi resgatada sem ferimentos graves.
Em Parelheiros, um ex-namorado insatisfeito com o término do relacionamento fez sua ex-companheira refém. Após quatro horas de tentativas infrutíferas de negociação, a equipe do GATE invadiu o local. O agressor foi atingido durante a operação e não resistiu aos ferimentos. A vítima sofreu cortes e está hospitalizada.
Em ambas as ações, a prioridade foi preservar vidas enquanto neutralizavam as ameaças.
