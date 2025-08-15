Gate intervém em crises e salva reféns em São Paulo Operações em Lajeado e Parelheiros terminam com neutralização de agressores Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA GATE da Polícia Militar atuou em crises em São Paulo.

Intervenções ocorreram em Lajeado e Parelheiros, resgatando reféns.

Em Lajeado, agressor foi neutralizado por atirador de elite, vítima resgatada sem ferimentos graves.

Em Parelheiros, ex-namorada foi ferida, agressor não sobreviveu à operação.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar realizaram intervenções decisivas em duas situações críticas em São Paulo. No bairro de Lajeado, um homem armado manteve uma mulher refém na rua. Após negociações falharem e a vítima ser ameaçada com uma faca, um atirador de elite neutralizou o agressor. A mulher foi resgatada sem ferimentos graves.

Em Parelheiros, um ex-namorado insatisfeito com o término do relacionamento fez sua ex-companheira refém. Após quatro horas de tentativas infrutíferas de negociação, a equipe do GATE invadiu o local. O agressor foi atingido durante a operação e não resistiu aos ferimentos. A vítima sofreu cortes e está hospitalizada.

Em ambas as ações, a prioridade foi preservar vidas enquanto neutralizavam as ameaças.

Quais foram as ocorrências em que o Gate interveio em São Paulo?

O Gate interveio em duas situações críticas: uma no bairro de Lajeado, onde um homem armado manteve uma mulher refém, e outra em Parelheiros, onde um ex-namorado fez sua ex-companheira refém.

Como foi resolvida a situação em Lajeado?

Em Lajeado, após negociações falharem e a vítima ser ameaçada com uma faca, um atirador de elite do Gate neutralizou o agressor. A mulher foi resgatada sem ferimentos graves.

O que aconteceu na operação em Parelheiros?

Em Parelheiros, após quatro horas de tentativas frustradas de negociação, o Gate invadiu o local, onde o agressor foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A vítima sofreu cortes e está hospitalizada.

Qual foi a prioridade nas intervenções do GATE?

Em ambas as ações, a prioridade foi preservar vidas enquanto neutralizavam as ameaças.

