Gate resgata refém em Parelheiros após ação forçada
Mulher foi libertada após tentativa frustrada de negociação
O Grupo de Ações Táticas Especiais realizou uma operação em Parelheiros, zona sul de São Paulo, resgatando Amanda, que era mantida refém por seu ex-marido. A vítima apresentava ferimentos quando a polícia chegou ao local. Após negociações fracassadas com o sequestrador Erivaldo, que ameaçava Amanda com uma faca, os policiais decidiram intervir diretamente.
Durante a ação, Erivaldo foi imobilizado com uma arma de choque para garantir a segurança da vítima. Amanda foi levada ao hospital para receber atendimento médico devido aos cortes próximos ao rosto e pescoço. O Major Wellington, comandante do Gate, destacou a importância da intervenção rápida para evitar situações mais graves durante entrevista ao programa Balanço Geral da RECORD.
