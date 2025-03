Gesto polêmico marca audiência sobre morte de empresário em Praia Grande (SP) Cunhado fez sinal controverso; caso envolve triângulo amoroso e suspeita de crime premeditado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h46 ) twitter

Caso Igor Peretto: suspeito faz gesto polêmico em audiência sobre morte de empresário

A primeira audiência sobre a morte do empresário Igor Peretto ocorreu no tribunal de Praia Grande, onde Mário Vitorino, cunhado da vítima, fez um gesto polêmico interpretado como referência a uma facção criminosa. A audiência durou mais de dez horas, sem uma decisão final, e uma nova data foi marcada para continuar a fase de instrução.

O crime aconteceu no apartamento de Marceli, irmã de Igor. A polícia acredita que o assassinato foi premeditado devido a um triângulo amoroso envolvendo Igor, sua esposa Rafaela, sua irmã Marceli e Mário. As investigações indicam que Igor descobriu o caso e foi morto ao confrontar Mário com golpes de faca.

Durante a audiência, cinco testemunhas foram ouvidas, incluindo o delegado responsável pelo caso. Ainda faltam dez depoimentos para concluir essa fase do processo. As defesas dos acusados tentam desqualificar a tese de premeditação, alegando legítima defesa por parte de Mário.

Rafaela, viúva de Igor, descreveu encontros e discussões no dia do crime mas nega envolvimento na morte do marido. A defesa de Mário sustenta que ele agiu em legítima defesa. Enquanto isso, a família de Igor clama por justiça.

Caso Igor Peretto: suspeito faz gesto polêmico em audiência sobre morte de empresário

