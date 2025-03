Glória Perez relembra morte da filha Daniella e se solidariza com família da jovem Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/03/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A escritora Glória Perez usou as redes sociais para se solidarizar com a família da jovem Vitória Regina de Sousa, encontrada morta em área de mata da cidade de Cajamar (SP), no último dia 5 de março. A autora de novelas comparou o caso na Grande São paulo ao da de sua filha, Daniella Perez, assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz, em 1992. Ela disse que a confissão do assassino de Vitória, Maicol Santos, é uma “tentativa cínica” de fugir das qualificadoras da pena.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa