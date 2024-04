Golpe do amor: mulher se encanta com falso pedido de casamento e tem prejuízo de R$ 1 milhão Investigação aponta que Júlio se relacionava com mais de uma mulher enquanto supostamente aplicava golpes financeiros

Júlio é suspeito de aplicar golpes financeiros em várias mulheres

O Balanço Geral trouxe detalhes de um suposto golpe do amor, aplicado por Júlio, de 43 anos, um homem que demonstrava ter uma vida luxuosa, com carros, mansões, viagens e muito dinheiro em jogo.

Ele usou toda a lábia que tinha para conquistar uma mulher, que preferiu não se identificar. O suspeito prometeu uma vida estável a vítima, que trabalhava em uma loja de acessórios e escapamento há mais de 15 anos. Os dois se conheceram porque ele era um cliente do estabelecimento.

Inicialmente, Júlio começou a mandar mensagens para a mulher e a convidou para um encontro. Segundo a vítima, quando conheceu o suspeito, estava fragilizado por estar vivendo um momento complicado.

"Era um cara muito certo, dizia que queria uma pessoa para casar. Eu acho que é o sonho de todas as mulheres. Quando o cara fala 'eu quero casar', a pessoa se encanta", disse a vítima.

A mulher relatou, que no começo era tudo amor, mas que, em poucos meses de relacionamento, já vieram os primeiros prejuízos. "Ele me fez pedir conta do meu trabalho de 15 anos e fazer um acordo para ir embora para Balneário (SC). Eu já tinha um dinheiro guardado na minha conta, por volta de R$ 68 mil", contou.

O prejuízo não parou por aí. Considerando o dinheiro que a vítima tinha guardado, um apartamento e um carro, somaram um prejuízo de cerca de R$ 300 mil. "A dívida, que hoje ele deixou no meu nome, gira em torno de R$ 1 milhão", afirmou. A mulher ainda acusou Júlio de falsificar a assinatura dela para praticar outros golpes.

A equipe da RECORD teve acesso a um áudio da conversa do suspeito com a vítima, no qual ele disse que iria arcar com os prejuízos causados à mulher. "Eu vou pagar tudo. Você quer os carros no seu nome? O que você quer? É só você me falar o que quer e eu faço. Não precisa disso", garantiu o suspeito.

O Balanço Geral conversou com o sujeito por telefone e ele se defendeu: "Isso é tudo mentira. Inclusive ela fez essa calúnia e na delegacia não provou nada. O processo foi até arquivado".

Após a denúncia, a vítima revirou o passado do homem com a ajuda de um advogado e descobriu que ela não foi a única vítima. A investigação aponta que Júlio se relacionava com mais de uma mulher enquanto supostamente aplicava golpes financeiros.

Agora, o advogado da mulher pretende reunir provas para amenizar os prejuízos sofridos pela vítima.

Confira a reportagem na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

