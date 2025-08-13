Logo R7.com
Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento em São Paulo

Estelionatário causa prejuízo de R$ 35 mil ao se passar por português

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Golpista utiliza identidade falsa para alugar apartamento de luxo em São Paulo.
  • Homem se apresenta como Adriano e causa prejuízo de R$ 35 mil ao proprietário.
  • Proprietário desconfiou da situação e investigou, descobrindo a verdadeira identidade do golpista.
  • A imobiliária foi enganada pela documentação apresentada e o caso segue em investigação.

 

Em São Paulo, um homem chamado Emerson usou uma identidade falsa para se passar por um português chamado Adriano e alugar um apartamento na avenida Paulista. Após fechar o contrato, Emerson alegou precisar voltar a Portugal devido à morte de sua mãe e indicou um suposto amigo de Moçambique para ocupar o imóvel. Durante esse período, bens avaliados em mais de R$ 35 mil foram furtados do local.

O proprietário do apartamento, Tácito Cury, que também é influenciador digital e ex-participante de reality show, desconfiou da situação e iniciou uma investigação. Descobriu que Emerson não era quem dizia ser e que o verdadeiro Adriano também havia sido vítima do golpista. Além disso, a esposa de Emerson estava envolvida no golpe.

A imobiliária responsável pelo aluguel afirmou ter sido enganada pela documentação apresentada por Emerson. Tácito continua buscando recuperar seus direitos enquanto aguarda o desfecho das investigações para decidir o futuro do imóvel.

Quem é o homem que usou uma identidade falsa para alugar um apartamento em São Paulo?

O homem se chama Emerson, que se passou por um português chamado Adriano.


Qual foi o prejuízo causado pelo golpista?

O golpista causou um prejuízo de mais de R$ 35 mil ao furtar bens do apartamento alugado.

Como o proprietário do apartamento, Tácito Cury, descobriu o golpe?

Tácito Cury, que também é influenciador digital e ex-participante de reality show, desconfiou da situação e iniciou uma investigação, descobrindo que Emerson não era quem dizia ser.


Qual é a posição da imobiliária em relação ao golpe?

A imobiliária responsável pelo aluguel afirmou ter sido enganada pela documentação apresentada por Emerson.

