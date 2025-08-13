Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento em São Paulo Estelionatário causa prejuízo de R$ 35 mil ao se passar por português Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Golpista utiliza identidade falsa para alugar apartamento de luxo em São Paulo.

Homem se apresenta como Adriano e causa prejuízo de R$ 35 mil ao proprietário.

Proprietário desconfiou da situação e investigou, descobrindo a verdadeira identidade do golpista.

A imobiliária foi enganada pela documentação apresentada e o caso segue em investigação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, um homem chamado Emerson usou uma identidade falsa para se passar por um português chamado Adriano e alugar um apartamento na avenida Paulista. Após fechar o contrato, Emerson alegou precisar voltar a Portugal devido à morte de sua mãe e indicou um suposto amigo de Moçambique para ocupar o imóvel. Durante esse período, bens avaliados em mais de R$ 35 mil foram furtados do local.

O proprietário do apartamento, Tácito Cury, que também é influenciador digital e ex-participante de reality show, desconfiou da situação e iniciou uma investigação. Descobriu que Emerson não era quem dizia ser e que o verdadeiro Adriano também havia sido vítima do golpista. Além disso, a esposa de Emerson estava envolvida no golpe.

A imobiliária responsável pelo aluguel afirmou ter sido enganada pela documentação apresentada por Emerson. Tácito continua buscando recuperar seus direitos enquanto aguarda o desfecho das investigações para decidir o futuro do imóvel.

Quem é o homem que usou uma identidade falsa para alugar um apartamento em São Paulo?

O homem se chama Emerson, que se passou por um português chamado Adriano.

‌



Qual foi o prejuízo causado pelo golpista?

O golpista causou um prejuízo de mais de R$ 35 mil ao furtar bens do apartamento alugado.

Como o proprietário do apartamento, Tácito Cury, descobriu o golpe?

Tácito Cury, que também é influenciador digital e ex-participante de reality show, desconfiou da situação e iniciou uma investigação, descobrindo que Emerson não era quem dizia ser.

‌



Qual é a posição da imobiliária em relação ao golpe?

A imobiliária responsável pelo aluguel afirmou ter sido enganada pela documentação apresentada por Emerson.

Veja também

‌



O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Passaia e Lombardi visitam telespectadora e experimentam lasanha feita com massa de pastel Câmera do Balanço flagra roubos e furtos a pedestres na Feirinha da Madrugada, em São Paulo Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento e levar bens de R$ 35 mil em São Paulo Novas pistas levantam possibilidade de os quatro amigos desaparecidos no PR terem sido sequestrados Polícia apura se arma usada por empresário que matou gari pertence à esposa dele Nova moda? Adultos usam chupeta como forma de aliviar estresse e ansiedade Fugitivo condenado por homicídio é preso no Brás com ajuda do sistema Smart Sampa Moradores da zona sul de São Paulo tentam evitar demolição de casas centenárias Companheira de guarda municipal do interior de SP o denuncia por agressão, cárcere e abuso sexual Balança Povão: Após placa de sinalização ser arrancada, moradores tentam evitar acidentes Mulher é presa em São Paulo suspeita de misturar drogas em balas de goma 'Vovô ladrão' engana funcionários e rouba celulares em lojas de São Paulo Incêndio atinge fábrica de fraldas em Goiás e mobiliza bombeiros para conter avanço do fogo Criminosos rendem grupo de mulheres a caminho do ponto de ônibus em São Paulo Polícia encontra garrafa de vinho dentro de Porsche que causou acidente em São Paulo Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo Veja o momento em que homem é baleado durante tentativa de latrocínio em Osasco (SP) Vítima de ataque em estúdio de tatuagem afirma que recebia ameaças de morte Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (12) Policiais do Gate fazem entrada forçada para resgatar mulher mantida refém em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!