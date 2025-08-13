Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento em São Paulo
Estelionatário causa prejuízo de R$ 35 mil ao se passar por português
Em São Paulo, um homem chamado Emerson usou uma identidade falsa para se passar por um português chamado Adriano e alugar um apartamento na avenida Paulista. Após fechar o contrato, Emerson alegou precisar voltar a Portugal devido à morte de sua mãe e indicou um suposto amigo de Moçambique para ocupar o imóvel. Durante esse período, bens avaliados em mais de R$ 35 mil foram furtados do local.
O proprietário do apartamento, Tácito Cury, que também é influenciador digital e ex-participante de reality show, desconfiou da situação e iniciou uma investigação. Descobriu que Emerson não era quem dizia ser e que o verdadeiro Adriano também havia sido vítima do golpista. Além disso, a esposa de Emerson estava envolvida no golpe.
A imobiliária responsável pelo aluguel afirmou ter sido enganada pela documentação apresentada por Emerson. Tácito continua buscando recuperar seus direitos enquanto aguarda o desfecho das investigações para decidir o futuro do imóvel.
