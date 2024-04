Golpistas se passam por funcionários e clientes de banco tirar dinheiro de idosos

O Balanço Geral alerta sobre um crime que acontece de forma despercebida em meio a multidões. A conhecida Gangue dos Carimbadores utiliza da distração de foliões para infectá-los com agulhas contaminadas, na maioria das vezes, com HIV, o vírus da AIDS. A equipe do programa conversou com um especialista que falou tudo sobre as atitudes a tomar em situações como essa; saiba mais