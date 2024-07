Balanço Geral |Do R7

Gottino faz brincadeira com a esposa, e internautas se identificam: ‘Essa foi boa’ Apresentador revelou que sabe ser romântico com responsabilidade; vem entender o motivo!

Reinaldo Gottino arranca boas risadas dos seus seguidores com vídeo de humor Reprodução/Instagram

Sempre esbanjando bom humor e carisma, Reinaldo Gottino mostrou que é possível unir cavalheirismo e paixão pelos jogos de futebol. O apresentador do Balanço Geral publicou um vídeo em que aparece puxando a cadeira para sua esposa,Simone Chimenti, se sentar. Mas, a atitude tinha um objetivo maior: guardar o seu lugar privilegiado de frente para um telão que transmitia o jogo de futebol.

Na legenda do vídeo, ele ainda brincou: “Romântico com responsabilidade”. Os internautas caíram na risada nos comentários e se identificaram com Gottino.

“Também faço assim”, colocou um fã do apresentador. Outro internauta ainda completou que gostou da ‘dica’: “Essa foi boa”.

Os seguidores de Gottino ainda não esconderam a admiração pelo casal e elogiaram nos comentários: “Maravilhosos e divertidos”, comentou uma fã.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.