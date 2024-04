Gottino no boxe? Apresentador brinca e pede nomes para 'enfrentar' em luta

Alto contraste

Reinaldo Gottino brinca com lutas de exibição e pede sugestão de adversários para fãs Reinaldo Gottino brinca com lutas de exibição e pede sugestão de adversários para fãs (Reprodução/Instagram)

O jornalista e apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, publicou uma foto com uma luva de boxe e em posição de luta no estúdio do programa. Na legenda da postagem, o apresentador brincou e pediu que seguidores indicassem um nome para ser o seu oponente no ringue.

"Gottino x ……….. no boxe. Nessas lutas de exibição, quem vocês sugerem para eu enfrentar? 6 rounds de 3 minutos cada! Quero nomes na minha mesa!", escreveu o apresentador, que se mostrou preparado para encarar os lutadores.

Os internautas se divertiram com a publicação e entraram na brincadeira. Luiz Bacci, Eleandro Passaia e Renato Lombardi foram alguns dos nomes sugeridos pelos seguidores do Gottino.

Para se preparar para a suposta luta, até o lutador de boxe Haialas Souza, conhecido como Esquivinha, incentivou o apresentador. "Vou te preparar, amigo", escreveu.

Veja a publicação:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.