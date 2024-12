Gottino posta foto do treino e diverte seguidores ao pedir sugestão para a legenda Mesmo após vencer o desafio do Domingo Record, o apresentador do Balanço Geral continua determinado e focado na academia; veja! Balanço Geral|Do R7 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

Gottino posta foto na academia e se diverte com comentários dos seguidores Reprodução/Instagram

Se tem treino pesado, tem careta! O apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino continua focado na academia, mesmo após perder 20kg no quadro ‘Domingo em Forma’, do Domingo Record.

Em seu perfil oficial das redes sociais, Gottino compartilhou uma publicação durante seu treino, e chamou a atenção dos internautas com a careta da foto. No post, o apresentador escreveu: “A legenda é com vocês! Só vale manchete engraçada! Valendo!”.

Fãs e seguidores se divertiram com publicação e deixaram a criatividade falar mais alto: “Homem vai ao hospital após bater dedinho do pé em móvel”, um seguidor escreveu, e outro respondeu: “O melhor momento da academia quando abro a porta da saída”.

Ainda, nos comentários, uma internauta brincou: “Será que vale todo esse esforço para chegar no shape?”.

Para entrar na brincadeira, a colega de profissão e jornalista Keila Jimenez comentou: “Ta com dor de barriga?”.

Confira o post:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h50.

Desafio concluído! Confira o antes e depois de Reinaldo Gottino após eliminar 20kg em três meses:

Meta cumprida! Após 90 dias de muita atividade física, dieta balanceada e alguns mimos, o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, eliminou 20kg em três meses, e atingiu o objetivo do Domingo Record. Relembre a trajetória e confira o antes e depois Reprodução/Instagram