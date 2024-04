Gottino se emociona com a história de garotinho que teve a Bíblia roubada Além do livro, o apresentador do Balanço Geral enviou para Pierry outro presente

O pequeno Pierry considera a Bíblia a maior herança deixada pelo pai O pequeno Pierry considera a Bíblia a maior herança deixada pelo pai (Reprodução/Instagram)

O Balanço Geral trouxe detalhes da história de Pierry Gonçalves Silva, de 11 anos, menino que perdeu o pai há dois anos, vítima de covid-19. Anderson tinha o costume de todos os dias ler a Bíblia para os filhos e Pierry não desgrudou mais do livro. No entanto, a família foi assaltada na zona leste de São Paulo, e a levaram.

Horas depois, eles abandonaram o veículo e a família conseguiu recuperar alguns pertences, mas a mochila do Pierry com a Bíblia dentro tinha sumido. O garotinho então gravou um vídeo, relatou o que aconteceu e fez um apelo emocionante. "O que eu mais quero é minha Bíblia, que era do meu pai e ele não está mais aqui", disse Pierry.

Relembre o caso:

Muito emocionado com a história, o apresentador Reinaldo Gottino quis ajudá-lo e gravou um recado. Em um vídeo postado no perfil oficial do programa no Instagram, o apresentador disse que queria presenteá-lo com uma Bíblia e uma camiseta nova do time do coração.

"Não estou tentando substituir a Bíblia do pai dele, mas vou dar uma que tinha em casa e que gosto muito. Fiz uma dedicatória e também estou enviando uma camisa do Verdão para ele. Que Deus te abençoe", disse Gottino.

A atitude do jornalista comoveu os telespectadores e emocionou Pierry. "Oi Gottino, muito obrigado. Eu quero sim e aceito. Deus te abençoe. Eu quero muito a Bíblia de volta", comentou.

Confira a postagem:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.