Gottino tem encontro inusitado com colega de trabalho durante folga; descubra quem é! Nas redes sociais, o apresentador do Balanço Geral compartilhou um vídeo em que aparece com o amigo de longa data e divertiu os seguidores com a coincidência; confira

Durante uma merecida folga, o apresentador do Balanço Geral foi pego de surpresa em um encontro inusitado em uma praia. Gottino compartilhou um vídeo em suas redes sociais e propôs uma brincadeira com os seguidores, para tentarem adivinhar quem foi.

"Estava fazendo um passeio, peguei folga de Páscoa, viajei com família. Estava andando na praia e de repente, quem eu encontro? Vocês não vão acreditar! Uma chance, trabalha comigo. Fabíola? Não. Segunda chance, o garçom? Não. Judith? Também não", disse o jornalista, aumentando o suspense.

Era ninguém mais, ninguém menos, que Renato Lombardi! Os amigos de longa data não se desgrudam no dia a dia e agora se encontraram, por acaso, durante o feriado prolongado, mostrando que não falta sintonia entre essa dupla.

"O cara não me deixa, não me larga! Não sei o que acontece, não é possível", brincou Lombardi. Os astros do Balanço Geral garantiram que não foi nada combinado. Nos comentários, os internautas se divertiram com a coincidência. "Com essa camisa sua discretinha, como não te encontrar?", comentou Keila Jimenez. "Isso que é conexão", afirmou uma fã do programa.

Confira a postagem:

Acompanhe a sintonia dessa dupla no Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na tela da RECORD.