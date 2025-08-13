Grupo de mulheres é assaltado a caminho do trabalho em São Paulo
Ação dos criminosos em Cidade Tiradentes foi registrada por câmeras
Na zona leste de São Paulo, um grupo de mulheres foi surpreendido por três criminosos enquanto se dirigia ao trabalho. O incidente ocorreu na localidade de Cidade Tiradentes, onde os criminosos, equipados com armas, executaram rapidamente o assalto.
Os suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas. A ação foi capturada por câmeras de segurança, mostrando que as mulheres, sem alternativas, entregaram seus pertences. Após o crime, os assaltantes fugiram.
A Polícia Militar informou que, embora nenhuma queixa formal tenha sido registrada, iniciará uma investigação na área, buscando imagens de segurança que possam ajudar a identificar e localizar os suspeitos, a fim de efetuar as prisões necessárias.
