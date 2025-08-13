Guarda municipal acusado de agressão e cárcere privado em SP Mulher denuncia abusos e fuga do suspeito após troca de tiros com a polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher em Várzea Paulista denunciou seu companheiro, um guarda municipal, por agressão e cárcere privado.

Ariane, de 38 anos, relatou que foi dopada e forçada a entrar no carro do agressor.

Ela pulou do veículo em movimento para escapar e a polícia foi acionada por testemunhas.

O suspeito, Osmarildo, trocou tiros com a polícia e é considerado foragido; a vítima recebe atendimento médico.

Uma mulher de Várzea Paulista, interior de São Paulo, denunciou seu companheiro, um guarda municipal, por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ariane, de 38 anos, relatou que foi dopada pelo agressor, Osmarildo, durante uma discussão em Louveira. Após acordar, ela foi forçada a entrar no carro dele rumo a Jundiaí.

Durante o trajeto, Ariane conseguiu pular do veículo em movimento para escapar. Testemunhas acionaram a polícia imediatamente. Ao ser abordado pelos agentes, o guarda trocou tiros com eles e fugiu. Ele é considerado foragido.

A vítima afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência do parceiro. A polícia continua as buscas pelo suspeito enquanto Ariane recebe atendimento médico.

