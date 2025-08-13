Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Guarda municipal acusado de agressão e cárcere privado em SP

Mulher denuncia abusos e fuga do suspeito após troca de tiros com a polícia

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Uma mulher em Várzea Paulista denunciou seu companheiro, um guarda municipal, por agressão e cárcere privado.
  • Ariane, de 38 anos, relatou que foi dopada e forçada a entrar no carro do agressor.
  • Ela pulou do veículo em movimento para escapar e a polícia foi acionada por testemunhas.
  • O suspeito, Osmarildo, trocou tiros com a polícia e é considerado foragido; a vítima recebe atendimento médico.

 

Uma mulher de Várzea Paulista, interior de São Paulo, denunciou seu companheiro, um guarda municipal, por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ariane, de 38 anos, relatou que foi dopada pelo agressor, Osmarildo, durante uma discussão em Louveira. Após acordar, ela foi forçada a entrar no carro dele rumo a Jundiaí.

Durante o trajeto, Ariane conseguiu pular do veículo em movimento para escapar. Testemunhas acionaram a polícia imediatamente. Ao ser abordado pelos agentes, o guarda trocou tiros com eles e fugiu. Ele é considerado foragido.

A vítima afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência do parceiro. A polícia continua as buscas pelo suspeito enquanto Ariane recebe atendimento médico.

O que aconteceu com Ariane em Várzea Paulista?

Ariane, uma mulher de 38 anos, denunciou seu companheiro, um guarda municipal chamado Osmarildo, por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ela relatou que foi dopada durante uma discussão e forçada a entrar no carro dele rumo a Jundiaí.


Como Ariane conseguiu escapar?

Durante o trajeto, Ariane pulou do veículo em movimento para escapar. Testemunhas acionaram a polícia imediatamente após a fuga.

Qual foi a reação de Osmarildo ao ser abordado pela polícia?

Ao ser abordado pelos agentes, Osmarildo trocou tiros com a polícia e conseguiu fugir. Atualmente, ele é considerado foragido.


Ariane já havia sofrido violência antes?

Sim, Ariane afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência por parte de Osmarildo. Ela está recebendo atendimento médico após os incidentes.

Veja também


O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.