Guarda municipal acusado de agressão e cárcere privado em SP
Mulher denuncia abusos e fuga do suspeito após troca de tiros com a polícia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma mulher de Várzea Paulista, interior de São Paulo, denunciou seu companheiro, um guarda municipal, por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ariane, de 38 anos, relatou que foi dopada pelo agressor, Osmarildo, durante uma discussão em Louveira. Após acordar, ela foi forçada a entrar no carro dele rumo a Jundiaí.
Durante o trajeto, Ariane conseguiu pular do veículo em movimento para escapar. Testemunhas acionaram a polícia imediatamente. Ao ser abordado pelos agentes, o guarda trocou tiros com eles e fugiu. Ele é considerado foragido.
A vítima afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência do parceiro. A polícia continua as buscas pelo suspeito enquanto Ariane recebe atendimento médico.
O que aconteceu com Ariane em Várzea Paulista?
Ariane, uma mulher de 38 anos, denunciou seu companheiro, um guarda municipal chamado Osmarildo, por agressão, cárcere privado e abuso sexual. Ela relatou que foi dopada durante uma discussão e forçada a entrar no carro dele rumo a Jundiaí.
Como Ariane conseguiu escapar?
Durante o trajeto, Ariane pulou do veículo em movimento para escapar. Testemunhas acionaram a polícia imediatamente após a fuga.
Qual foi a reação de Osmarildo ao ser abordado pela polícia?
Ao ser abordado pelos agentes, Osmarildo trocou tiros com a polícia e conseguiu fugir. Atualmente, ele é considerado foragido.
Ariane já havia sofrido violência antes?
Sim, Ariane afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência por parte de Osmarildo. Ela está recebendo atendimento médico após os incidentes.
Veja também
O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!