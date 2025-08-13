Guardas Civis impedem roubo na Feirinha da Madrugada
Ação rápida prende suspeitos em São Paulo
Durante a Feirinha da Madrugada no Brás, São Paulo, guardas civis detiveram dois homens que tentaram roubar a bolsa de uma mulher. O incidente ocorreu perto das ruas Barão de Ladário e Henrique Dias, pouco antes das sete da manhã. A vítima foi cercada pelos suspeitos, mas a rápida intervenção dos guardas frustrou o crime.
Os homens foram imobilizados e levados ao oitavo distrito policial. A Feirinha atrai milhares de visitantes em busca de preços baixos, tornando-se um alvo frequente para criminosos. A polícia recomenda que frequentadores evitem expor objetos de valor e mantenham-se atentos ao ambiente.
O delegado André Santos destaca a importância de comerciantes colaborarem com a segurança instalando câmeras. Este ano, o Brás registrou mais de 3.070 casos de roubos e furtos. Celulares são alvos comuns devido ao acesso que oferecem a aplicativos financeiros e transações fraudulentas. Para prevenir roubos, é aconselhável manter celulares em bolsos frontais.
O que aconteceu durante a Feirinha da Madrugada em São Paulo?
Durante a Feirinha da Madrugada no Brás, guardas civis detiveram dois homens que tentaram roubar a bolsa de uma mulher. O incidente ocorreu pouco antes das sete da manhã.
Como os guardas civis agiram no momento do roubo?
A rápida intervenção dos guardas civis frustrou o crime, permitindo que os suspeitos fossem imobilizados e levados ao oitavo distrito policial.
Qual é a situação de segurança na Feirinha da Madrugada?
A Feirinha atrai milhares de visitantes, mas se tornou um alvo frequente para criminosos, com mais de 3.070 casos de roubos e furtos registrados no Brás este ano.
Que recomendações são feitas para prevenir roubos na Feirinha?
A polícia recomenda que os frequentadores evitem expor objetos de valor e se mantenham atentos ao ambiente. Além disso, o delegado André Santos sugere que comerciantes instalem câmeras de segurança.
