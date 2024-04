Helicóptero é encontrado em Paraibuna (SP) e não há sobreviventes

Alto contraste

A+

A-

Destroços de helicóptero são encontrados em região de mata em São Paulo e não há sobreviventes Destroços de helicóptero são encontrados em região de mata em São Paulo e não há sobreviventes (Reprodução/RECORD)

A Cúpula da Polícia Civil do Estado de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (12), que não há sobreviventes no acidente com o helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Na aeronave estavam Luciana Rodzewics, Letícia Rodzewics, Raphael Torres e o piloto Cassiano Teodoro.

Após 12 dias de buscas, o helicóptero foi localizado em Paraibuna, região próxima a Caraguatatuba.

As equipes estavam concentradas na região de Paraibuna, e após quase duas semanas a polícia encontrou os destroços da aeronave. Os agentes conseguiram chegar ao local com uma equipe especial da Força Aérea Brasileira, formada por nove pessoas, com capacidade de descer de rapel e investigar o local.

Acompanhe o caso completo ao vivo, agora, no Balanço Geral, na tela da RECORD.

VEJA TAMBÉM: "O sofrimento é grande, e a gente quer justiça", afirma mãe de jovem encontrado morto em linha de trem

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Balanço Geral acompanha a morte misteriosa de Lucas Emanuel, de 24 anos. O corpo do jovem foi encontrado em uma linha de trem no Rio de Janeiro. Lucas era operador de telemarketing e desapareceu na primeira semana do ano. Ele saiu do apartamento que dividia com seu amigo em Senador Camará, no Rio de Janeiro, e foi encontrado sem vida na estação de Bangu, zona oeste da cidade; entenda o caso