Balanço Geral

Homem acusado de homicídio em SP é preso com símbolos nazistas

Douglas Pereira Cavalcanti é suspeito de crime de ódio em Interlagos

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi preso como suspeito do homicídio de Elias Viana da Conceição em Interlagos.
  • O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando Douglas atacando a vítima com uma faca.
  • Desenhos com símbolos nazistas foram encontrados na casa de Douglas, levantando suspeitas de motivação por ódio.
  • Apesar de confessar o crime, ele alega legítima defesa, mas sua versão foi refutada pelas evidências.

 

Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi detido em São Paulo após ser identificado como autor do homicídio de Elias Viana da Conceição, de 38 anos, ocorrido em Interlagos. O crime foi capturado por câmeras de segurança, mostrando Douglas atacando Elias com uma faca. Após o ataque, Douglas fugiu e foi considerado foragido até ser localizado pela polícia.

Durante a investigação, desenhos com símbolos nazistas foram encontrados na casa de Douglas, levantando suspeitas de que o crime possa ter sido motivado por ódio. Apesar de confessar o homicídio, Douglas alegou legítima defesa, versão refutada pelas imagens analisadas.

Douglas possui antecedentes criminais por agressão contra uma ex-companheira e tentativa de homicídio contra seu pai. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e crime de ódio. A polícia investiga possíveis ligações de Douglas com grupos extremistas. Ele permanecerá detido até uma nova audiência.

