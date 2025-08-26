Homem busca justiça após arquivamento tardio de caso de tiro por PM
Promotor baleado por engano luta para reverter decisão judicial
Há cinco anos, Marcelo, de 38 anos, foi baleado na cabeça por um policial militar após ser erroneamente identificado como criminoso. O incidente ocorreu enquanto ele se dirigia ao trabalho no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O projétil permanece alojado em sua cabeça e causa sérias limitações físicas. Recentemente, Marcelo foi notificado pelo Ministério Público sobre o arquivamento do caso, decisão que só chegou a seu conhecimento um mês após ter sido emitida, dificultando sua capacidade de recorrer.
Desde o ocorrido em abril de 2020, Marcelo tem enfrentado uma série de desafios físicos e emocionais. Ele perdeu metade dos movimentos do lado esquerdo do corpo e enfrenta dificuldades no trabalho devido às suas limitações. Apesar disso, ele retomou suas atividades profissionais com restrições. A família de Marcelo conseguiu provar sua inocência e ele espera que a justiça reveja o arquivamento do caso.
O Ministério Público esclareceu que o prazo para apelação começou a contar a partir do recebimento da notificação. Portanto, ainda há tempo para buscar a revisão da sentença em segunda instância. Marcelo expressa indignação com o tratamento dado ao caso, classificado como homicídio privilegiado. Ele aguarda uma reunião com o promotor responsável pela decisão para discutir as circunstâncias do arquivamento. Em meio a isso, crescem os apelos por apoio da defensoria pública para reabrir o caso e garantir que o Estado forneça uma compensação pelos danos sofridos por Marcelo.
Assista ao vídeo - Homem confundido com ladrão e baleado na cabeça por PM pede reabertura do caso após arquivamento
