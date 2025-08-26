Homem busca justiça após arquivamento tardio de caso de tiro por PM Promotor baleado por engano luta para reverter decisão judicial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h23 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marcelo, de 38 anos, foi baleado erroneamente por um policial militar há cinco anos.

O projétil permanece em sua cabeça, causando sérias limitações físicas e emocionais.

Recentemente, o caso foi arquivado sem seu conhecimento prévio, dificultando a possibilidade de recorrer.

Marcelo luta por justiça e busca apoio da defensoria pública para reabrir o caso e obter compensação pelos danos.

Homem confundido com ladrão e baleado na cabeça por PM pede reabertura do caso após arquivamento

Há cinco anos, Marcelo, de 38 anos, foi baleado na cabeça por um policial militar após ser erroneamente identificado como criminoso. O incidente ocorreu enquanto ele se dirigia ao trabalho no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O projétil permanece alojado em sua cabeça e causa sérias limitações físicas. Recentemente, Marcelo foi notificado pelo Ministério Público sobre o arquivamento do caso, decisão que só chegou a seu conhecimento um mês após ter sido emitida, dificultando sua capacidade de recorrer.

Desde o ocorrido em abril de 2020, Marcelo tem enfrentado uma série de desafios físicos e emocionais. Ele perdeu metade dos movimentos do lado esquerdo do corpo e enfrenta dificuldades no trabalho devido às suas limitações. Apesar disso, ele retomou suas atividades profissionais com restrições. A família de Marcelo conseguiu provar sua inocência e ele espera que a justiça reveja o arquivamento do caso.

O Ministério Público esclareceu que o prazo para apelação começou a contar a partir do recebimento da notificação. Portanto, ainda há tempo para buscar a revisão da sentença em segunda instância. Marcelo expressa indignação com o tratamento dado ao caso, classificado como homicídio privilegiado. Ele aguarda uma reunião com o promotor responsável pela decisão para discutir as circunstâncias do arquivamento. Em meio a isso, crescem os apelos por apoio da defensoria pública para reabrir o caso e garantir que o Estado forneça uma compensação pelos danos sofridos por Marcelo.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com Marcelo há cinco anos?

Marcelo, de 38 anos, foi baleado na cabeça por um policial militar após ser erroneamente identificado como criminoso, ocorrendo enquanto ele se dirigia ao trabalho no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

Qual é a situação atual do caso de Marcelo?

Recentemente, Marcelo foi notificado pelo Ministério Público sobre o arquivamento do caso, decisão que chegou a seu conhecimento um mês após ser emitida, dificultando sua capacidade de recorrer. Ele espera que a justiça reveja essa decisão.

Como o incidente afetou a vida de Marcelo?

Ele enfrentou uma série de desafios físicos e emocionais, perdendo metade dos movimentos do lado esquerdo do corpo, o que dificultou suas atividades no trabalho. Apesar das limitações, Marcelo conseguiu retomar suas atividades profissionais.

O que Marcelo pretende fazer em relação ao arquivamento do caso?

Marcelo espera uma reunião com o promotor responsável pela decisão para discutir as circunstâncias do arquivamento e busca apoio da defensoria pública para reabrir o caso, além de garantir uma compensação pelos danos sofridos.

