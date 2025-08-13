Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Homem de 65 anos é baleado em tentativa de latrocínio em Osasco

Vítima foi levada ao Hospital das Clínicas

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Homem de 65 anos foi baleado em Osasco durante tentativa de latrocínio.
  • A vítima, identificada como Eduardo, possui deficiência auditiva e foi levada ao Hospital das Clínicas.
  • Seu cachorro foi encontrado após fugir do local do ataque.
  • Moradores relatam aumento de roubos semelhantes na região, aumentando a sensação de insegurança.

 

Na manhã de quarta-feira, um homem de 65 anos foi baleado em Osasco, na Grande São Paulo, durante uma tentativa de latrocínio. Ele passeava com seu cachorro quando um motociclista se aproximou e atirou. A vítima, identificada como Eduardo, possui deficiência auditiva e foi levada para o Hospital das Clínicas em São Paulo. O cachorro fugiu após o ocorrido, mas foi localizado posteriormente.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista abordou Eduardo. Testemunhas acreditam que ele não ouviu o criminoso devido a seus problemas auditivos, o que pode ter sido interpretado como uma reação. Vizinhos afirmam que Eduardo era conhecido por sua tranquilidade.

Moradores da região relatam que roubos semelhantes têm ocorrido frequentemente, com motociclistas visando roubar alianças. Esse clima de insegurança preocupa os residentes locais.

O que aconteceu com o homem de 65 anos em Osasco?

Ele foi baleado durante uma tentativa de latrocínio enquanto passeava com seu cachorro.


Qual é o nome da vítima e qual é sua condição específica?

A vítima é identificada como Eduardo e possui deficiência auditiva.

O que relataram os moradores sobre a segurança na região?

Moradores relataram que roubos semelhantes ocorreram frequentemente, com motociclistas mirando em alianças, gerando preocupação com a segurança local.


O que ocorreu com o cachorro após o incidente?

O cachorro fugiu após o ocorrido, mas foi localizado posteriormente.

Veja também


Não há registro de vítimas até o momento

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.