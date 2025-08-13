Homem de 65 anos é baleado em tentativa de latrocínio em Osasco
Vítima foi levada ao Hospital das Clínicas
Na manhã de quarta-feira, um homem de 65 anos foi baleado em Osasco, na Grande São Paulo, durante uma tentativa de latrocínio. Ele passeava com seu cachorro quando um motociclista se aproximou e atirou. A vítima, identificada como Eduardo, possui deficiência auditiva e foi levada para o Hospital das Clínicas em São Paulo. O cachorro fugiu após o ocorrido, mas foi localizado posteriormente.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista abordou Eduardo. Testemunhas acreditam que ele não ouviu o criminoso devido a seus problemas auditivos, o que pode ter sido interpretado como uma reação. Vizinhos afirmam que Eduardo era conhecido por sua tranquilidade.
Moradores da região relatam que roubos semelhantes têm ocorrido frequentemente, com motociclistas visando roubar alianças. Esse clima de insegurança preocupa os residentes locais.
O que aconteceu com o homem de 65 anos em Osasco?
Ele foi baleado durante uma tentativa de latrocínio enquanto passeava com seu cachorro.
Qual é o nome da vítima e qual é sua condição específica?
A vítima é identificada como Eduardo e possui deficiência auditiva.
O que relataram os moradores sobre a segurança na região?
Moradores relataram que roubos semelhantes ocorreram frequentemente, com motociclistas mirando em alianças, gerando preocupação com a segurança local.
O que ocorreu com o cachorro após o incidente?
O cachorro fugiu após o ocorrido, mas foi localizado posteriormente.
