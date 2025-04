Homem desaparecido após acusação de abuso em Taboão da Serra Mãe busca respostas sobre possível emboscada após denúncia feita pela esposa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h25 ) twitter

Homem acusado por esposa de abusar da enteada está desaparecido há 25 dias

André Luiz Batista da Silva, de 30 anos, está desaparecido há quase um mês em Taboão da Serra (SP). A família suspeita que ele foi vítima de uma emboscada planejada por sua esposa Gisele após ela acusá-lo de abusar sexualmente da enteada de 15 anos. Dona Silvia, mãe de André, busca respostas sobre o paradeiro do filho desde que ele foi visto pela última vez em um bar na região do Campo Limpo, onde se encontrou com Gisele.

Após esse encontro, não houve mais notícias dele. Gisele havia acusado André de abusar de sua filha por sete anos; entretanto, a família acredita que essa acusação pode ser infundada. Silvia registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho e Gisele fez a denúncia de estupro de vulnerável no dia seguinte.

A polícia investiga o caso enquanto a família teme que a acusação tenha levado à justiça com as próprias mãos por parte da comunidade. A incerteza sobre o destino de André deixa os familiares angustiados enquanto aguardam respostas concretas.

