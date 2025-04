Homem é executado em lava-rápido na zona norte de São Paulo

Um homem de 37 anos foi executado a tiros em um lava-rápido na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador, usando capacete, entra no local e faz dois disparos contra a vítima. O criminoso chegou e fugiu de moto logo após o ataque. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um cliente que também estava no local tentou anotar a placa da moto, mas não conseguiu. O assassino segue foragido.



