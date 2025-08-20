Logo R7.com
Homem destrói carro da ex-esposa após separação em Santo André

Veículo essencial para filho autista foi alvo de ataque de fúria

  • Homem destrói carro da ex-esposa após separação em Santo André.
  • Veículo era utilizado para transporte do filho autista de quatro anos.
  • Relacionamento foi marcado por agressões e término definitivo ocorreu há quatro meses.
  • Polícia registrou o caso, mas Mário fugiu antes da chegada das autoridades.

 

Em Santo André, Márcio Mendes, de 31 anos, destruiu o carro de sua ex-esposa Laura após ela decidir terminar o relacionamento devido ao comportamento violento dele. Laura usava o veículo para transportar seu filho autista de quatro anos à escola e ao hospital.

O casal se conheceu há nove anos, mas o relacionamento foi marcado por agressões. Após uma tentativa de reconciliação há três anos e meio, Laura decidiu encerrar definitivamente a relação há quatro meses. Inconformado com o término, Márcio atacou o carro com uma cadeira, danificando vidros e lataria.

A polícia foi acionada, mas Márcio fugiu antes da chegada das autoridades. Laura enfrenta dificuldades financeiras para reparar os danos no carro essencial para as necessidades do filho. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André para investigação.

Quem é o responsável pelo ataque ao carro da ex-esposa em Santo André?

Mário Mendes, de 31 anos, é o responsável pelo ataque ao carro de sua ex-esposa, Laura.


Qual a importância do carro destruído para Laura?

O carro era essencial para Laura, pois ela o utilizava para transportar seu filho autista de quatro anos à escola e ao hospital.

O que motivou Mário a destruir o carro?

Mário destruiu o carro após Laura decidir terminar o relacionamento, devido ao seu comportamento violento.


O que aconteceu após o ataque ao veículo?

Após o ataque, a polícia foi acionada, mas Mário fugiu antes da chegada das autoridades. Laura registrou o caso no 6º Distrito Policial de Santo André.

