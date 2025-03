Homem é agredido pelo esposo da síndica na garagem do prédio onde mora, em Itaquaquecetuba (SP) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 28/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um morador foi agredido pelo esposo da síndica na garagem do prédio onde mora em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Gilberto Ferreira estava acompanhando um mecânico que fazia um reparo no seu carro, na garagem do edifício. Segundo ele, o subsíndico do prédio o havia autorizado a trazer o profissional para trabalhar em seu veículo. De repente, a síndica, Kátia Fernanda, chegou com o marido, Josué, dizendo a Gilberto que ele não poderia arrumar o seu carro ali, ameaçando-o com uma multa. Houve um desentendimento e Josué desferiu um soco e um tapa em Gilberto. Depois da agressão, Josué disse que agiu no calor do momento e que também foi ameaçado por Gilberto. A vítima fez um exame de corpo de delito no IML e registrou um boletim de ocorrência.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa