Homem é baleado ao tentar roubar arma de vigilante em Sumaré

Homem é baleado após tentar roubar arma de vigilante em agência bancária

Um homem de 29 anos foi baleado após tentar tomar a arma de um vigilante em uma agência bancária no centro de Sumaré, São Paulo. Testemunhas relataram que ele estava descontrolado antes do incidente, que culminou em uma luta corporal e disparos. Inicialmente, a presença policial foi confundida com uma tentativa de roubo a banco.

A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de roubo da arma e lesão corporal. O homem não tinha antecedentes criminais, mas foi autuado em flagrante pela tentativa. Ele recebeu atendimento médico após ser atingido.

