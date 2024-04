Balanço Geral |Do R7

Homem é morto a facadas por corrida no valor de R$ 7,90 Motorista de aplicativo achou que levaria calote e partiu para cima da vítima; a quantia caiu após o último golpe

Pagamento da corrida caiu minutos depois de Paulo ser atacado Pagamento da corrida caiu minutos depois de Paulo ser atacado (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de Paulo Rogério, de 32 anos, morto a golpes de facas por um motorista de aplicativo em Curitiba, no Paraná. A vítima era motorista de caminhão, conhecido na região por ser brincalhão, bem-humorado e não imaginava, mas uma simples viagem em um carro de aplicativo acabaria com a vida dele.

Paulo estava em um bar e pediu para a namorada chamar um carro de aplicativo para ele. O rapaz saiu do estabelecimento e seguiu viagem. Quando terminou a corrida, o caminhoneiro disse que pagaria via Pix e pediu para o motorista esperar um pouco, porque a namorada realizaria o pagamento.

No entanto, a comunicação estava instável e a transferência demorou a chegar. Nesse meio tempo, uma discussão começou, porque o motorista pensou que não receberia a quantidade R$ 7,90. O motorista então atacou Paulo com uma faca e desferiu sete golpes.

O jornalismo da RECORD teve acesso a um vídeo feito pela vítima durante a agressão. Mesmo ferido, o caminhoneiro, desesperado, avisou amigos e familiares do ataque e pede por ajuda.

Pelo problema de conexão, o pagamento demoraria cerca de 15 minutos e, posteriormente, foi constatado que o valor foi depositado minutos depois da briga. A vítima chegou a ir para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos.

Após quase um mês de investigação, a Delegacia de Pinhais conseguiu localizar o motorista de aplicativo. O suspeito confessou e alegou que agiu daquela forma por conta do pagamento da corrida. O motorista foi preso e indiciado por homicídio por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

