Homem é preso após atirar na ex-sogra em Rio Preto (SP)

Homem que atirou em ex-sogra é preso depois de reportagem do Balanço Geral

José Maria Rodrigues Pereira foi detido em Rio Preto, no interior de São Paulo, após denúncias motivadas por uma reportagem do BALANÇO GERAL. Ele é acusado de atirar contra sua ex-sogra, Sidelena, após o término do relacionamento com Vanessa, sua ex-mulher, com quem foi casado por 15 anos e tem um filho de três anos.

O incidente ocorreu quando José Maria, inconformado com o fim do casamento, invadiu a residência da mãe de Vanessa. Ao não encontrar a ex-companheira, ele disparou sete tiros, atingindo a ex-sogra. Sidelena foi hospitalizada, mas sobreviveu ao ataque. Durante o período em que esteve foragido, a família vivia com medo de um novo ataque.

Após a exibição da reportagem, a polícia recebeu múltiplas denúncias que levaram à captura de José Maria. Ele foi levado para a carceragem do primeiro distrito policial de Guarulhos e será apresentado em audiência de custódia. O advogado do acusado alega que a arma utilizada no crime foi descartada por José Maria e posteriormente encontrada por moradores de rua, sugerindo que eles poderiam ter efetuado os disparos. A polícia continua investigando o caso.

