Homem em surto sobe em viatura na zona leste de São Paulo
Guardas municipais e Samu atuam para conter situação em Cidade Tiradentes
Um homem em surto psicótico subiu em uma viatura da Guarda Civil Municipal na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. A cena ocorreu em frente ao hospital local, onde guardas municipais e agentes do SAMU foram acionados para conter o homem, que estava agitado e sem camisa.
Durante a ocorrência, quatro guardas municipais tentaram imobilizar o homem, utilizando spray de pimenta na tentativa de controlá-lo. Apesar das medidas, ele permaneceu em cima da viatura até a chegada de um reforço. Após ser retirado, o homem foi levado para o hospital para receber atendimento médico. O nome do indivíduo não foi divulgado.
