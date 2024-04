Homem espia confusão dos vizinhos e acaba morto com tiro no rosto Filha da vítima pediu para o pai descer segundos antes de ele ser ferido

Bruno Júnior morre após disparo de arma de fogo em confusão na casa do vizinho Bruno Júnior morre após disparo de arma de fogo em confusão na casa do vizinho (Reprodução/RECORD)

Bruno Júnior, de 33 anos, foi morto após ser atingido com um disparo de arma de fogo no rosto, em Apucarana, no Paraná. O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o caso do rapaz que escutou uma confusão na casa do vizinho e foi olhar por cima do muro o que acontecia.

Ele se apoiou em alguns objetos para conseguir alcançar e observar o outro lado da casa. Quando foi atingido, sua filha estava do seu lado pedindo para ele descer. Mas, quando olhou novamente para a casa do vizinho, foi atingido fatalmente por um tiro.

As imagens foram capturadas pela câmera de segurança da casa da vítima, e registrou tudo sobre a morte de Bruno.

