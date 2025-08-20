Homem furta itens e cachorrinha de residência em São Paulo Crime ocorreu em Cidade Tiradentes e cachorra era apoio de criança autista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem invade residência em Cidade Tiradentes, SP, arrombando a porta.

Rouba diversos itens, incluindo uma cachorrinha chamada Lua, apoio emocional para criança autista.

A invasão ocorreu enquanto a moradora acompanhava o filho em terapia.

Polícia investiga o caso com imagens de câmeras de segurança e apelo público pela devolução do animal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem invadiu uma casa em Cidade Tiradentes, São Paulo, arrombando a porta com o uso de ferramentas preparadas para o crime. Durante a ação, ele subtraiu diversos itens da residência, incluindo perfumes, uma televisão, uma bicicleta e uma cachorrinha chamada Lua, que servia de apoio emocional para o filho autista de cinco anos da proprietária do imóvel. A polícia investiga o caso após o registro do boletim de ocorrência.

A invasão ocorreu enquanto a moradora, Maria Wanderléia da Silva, estava fora acompanhando o filho em uma sessão de terapia. O criminoso, aparentemente familiarizado com a rotina da família, quebrou o cadeado e teve acesso ao local. Além dos objetos de valor levados, a ausência da cadelinha Lua afetou profundamente o filho da família, que dependia do animal para conforto e estabilidade emocional.

A movimentação do suspeito foi capturada por câmeras de segurança e as imagens serão levadas à delegacia para auxiliar nas investigações. Descobriu-se que o carro utilizado na fuga estava com placas falsas, complicando a identificação do veículo. Maria faz um apelo público pela devolução da cachorrinha, enfatizando a importância do animal para o bem-estar de seu filho.

