Homem furta itens e cachorrinha de residência em São Paulo
Crime ocorreu em Cidade Tiradentes e cachorra era apoio de criança autista
Um homem invadiu uma casa em Cidade Tiradentes, São Paulo, arrombando a porta com o uso de ferramentas preparadas para o crime. Durante a ação, ele subtraiu diversos itens da residência, incluindo perfumes, uma televisão, uma bicicleta e uma cachorrinha chamada Lua, que servia de apoio emocional para o filho autista de cinco anos da proprietária do imóvel. A polícia investiga o caso após o registro do boletim de ocorrência.
A invasão ocorreu enquanto a moradora, Maria Wanderléia da Silva, estava fora acompanhando o filho em uma sessão de terapia. O criminoso, aparentemente familiarizado com a rotina da família, quebrou o cadeado e teve acesso ao local. Além dos objetos de valor levados, a ausência da cadelinha Lua afetou profundamente o filho da família, que dependia do animal para conforto e estabilidade emocional.
A movimentação do suspeito foi capturada por câmeras de segurança e as imagens serão levadas à delegacia para auxiliar nas investigações. Descobriu-se que o carro utilizado na fuga estava com placas falsas, complicando a identificação do veículo. Maria faz um apelo público pela devolução da cachorrinha, enfatizando a importância do animal para o bem-estar de seu filho.
