Homem põe fogo em casa, mata companheira e se joga na direção de carro Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h02 )

Paulo Henrique, de 24 anos, é acusado de matar a companheira Paula Daniele, também de 24, e incendiar a residência em que viviam, em São Paulo. A filha do casal, de um ano, e duas irmãs de Paula estavam na casa no momento do incêndio, mas foram resgatadas por um tio. Após o crime, Paulo Henrique tentou se suicidar ao se jogar na frente de um carro na rodovia Regis-Bittencourt. Ele está sob tratamento médico e será encaminhado à prisão. A família de Paula expressa revolta e clama por justiça, temendo que o autor possa receber atenuações na pena.

