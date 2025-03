Homem que esperava loja abrir troca tiros com bandidos na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h02 ) twitter

Um homem de 31 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na avenida Dona Belmira Marim, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Ele aguardava a abertura de um comércio quando dois suspeitos em uma moto vermelha o abordaram e começaram a atirar. A vítima, que é colecionador, atirador esportivo e caçador (Cac), reagiu usando sua arma, mas foi atingida no joelho. Foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Grajaú. Apesar de possuir a arma legalmente, ele foi autuado por usá-la de forma inadequada, pois as regras para Cacs exigem que as armas estejam descarregadas e transportadas somente para locais autorizados.

