Homem retorna à prisão após decisão judicial controversa Thomas Clardy volta a cumprir pena perpétua por questões processuais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 15h36 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h36 )

Thomas Clardy, condenado por assassinato há cerca de 20 anos em uma oficina mecânica no Tennessee, foi reenviado à prisão após dois anos de liberdade. Apesar de ter cumprido anteriormente 17 anos de prisão e sempre alegar inocência, Clardy foi libertado por falta de provas concretas. No entanto, uma nova decisão judicial considerou inadequada sua soltura anterior.

A defesa de Clardy argumenta que não há evidências físicas ligando-o ao crime e que ele estava em casa com sua esposa grávida no momento do incidente. Após sua libertação, Clardy iniciou uma nova vida ao lado de sua família e amigos que acreditam em sua inocência.

O Tribunal de Apelações não questionou sua inocência, mas sim a validade processual da decisão que o libertou, resultando em seu retorno à prisão de segurança máxima de Riverbends. A defesa continua buscando justiça com pedidos de clemência e exoneração, enquanto Clardy enfrenta essa nova fase com esperança e apoio familiar.

