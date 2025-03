Homens se juntam para salvar mulher que caiu em córrego durante chuva em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 09h41 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h00 ) twitter

Durante as fortes chuvas que atingiram São Paulo, uma mulher caiu em um córrego na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, três homens se uniram para resgatar a vítima com vida, destacando a solidariedade dos cidadãos. As chuvas também causaram cerca de 40 chamadas aos bombeiros para quedas de árvores e outros salvamentos na região.

