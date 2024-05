Equipe do Balanço Geral presta homenagem a Fabíola Reipert em seu aniversário Nesta segunda (6), a apresentadora do A Hora da Venenosa completou mais um ano de vida e recebeu felicitações de seus colegas de trabalho; vem ver!

A venenosa mais amada recebeu homenagens de seu colegas no seu aniversário (Reprodução/Instragram)

O Balanço Geral está em ritmo de festa! Nesta segunda-feira (6), Fabíola Reipert completou mais um ano de vida e a equipe do programa fez uma brincadeira nas redes sociais para homenagear a venenosa mais amada do Brasil!

No perfil oficial do A Hora da Venenosa, foi publicado um vídeo com vários recados à jornalista. “A equipe do Balanço Geral tem uma fofoca para te contar. Hoje é dia dela! Parabéns, Fabíola Reipert!”, estava escrito na legenda.

Na homenagem, Monica Simões, Henrique Oliveira, Lorena Coutinho, Reinaldo Gottino e até a cobra Judith embarcaram na brincadeira e deixaram suas felicitações. Nos comentários, os fãs da Venenosa também prestaram homenagens. “Chuva de coisas boas para você”, desejou uma internauta. “Parabéns, fofoqueira mais amada do Brasil! Te amamos, Fabíola”, disse outra.

Confira a postagem:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.