Sobrinha do humorista Marcelo Marrom é encontrada um dia depois de desaparecer Humorista chegou a pedir ajuda ao Balanço Geral

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A sobrinha do humorista Marcelo Marrom, desaparecida desde às 10h da manhã desta terça-feira (2), foi encontrada. Marcelo usou as redes sociais para divulgar o desaparecimento e pedir ajuda para localizar a adolescente de 16 anos, que havia sumido na zona leste de São Paulo. Logo depois que a entrevista dele foi ao ar no Balanço Geral, Laís foi encontrada.