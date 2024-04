Assista à íntegra da Hora da Venenosa desta quarta-feira (17) Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Confira na íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (17): Daniel Alves apesenta nova versão do que aconteceu no dia do suposto abuso sexual. Colega de quarto revela que Brad Pitt passava dias sem tomar banho. Cantora Maraisa sofre acidente em resort e é levada às pressas a hospital.