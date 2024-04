Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe a íntegra da Hora da Venenosa desta quinta (14) com os seguintes destaques: Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da cantora para investigação. Corpo do cantor Tim Maia pode ser exumado para novo exame de DNA. Fabíola Reipert e Renato Lombardi tentam descobrir quem são as celebridades em desafio.