Assista à íntegra da Hora da Venenosa desta sexta-feira (12)

Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi trazem todas as notícias do mundo dos famosos, com os seguintes destaques: Crystian não convida Ralf para gravação de especial de 60 anos de carreira; Claudia Leitte expulsa Kally Fonseca do palco; Jojo Todynho cancela matrícula na natação após descobrir que academia usou a foto dela sem autorização.