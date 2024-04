Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (14)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (14): Esposa de Daniel Alves é acusada de falso testemunho em julgamento do jogador. Mãe de Daniel Alves visita o filho pela primeira vez depois do julgamento. Zilu e Dado Dolabella estão em pé de guerra e não se seguem mais nas redes sociais. Grazi Massafera recebe a família em casa para o Carnaval no Rio. Humberto Carrão é visto beijando duas mulheres no Carnaval do Rio.