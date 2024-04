Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (6) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (6): Gracyanne Barbosa acusa ex-empresário de desviar milhões dela. Suposto avião da PF cai no aeroporto de Pampulha e deixa duas pessoas mortas. Cantor João Gomes sofre acidente de carro. Mc Gui disputa “cabo de guerra” com felino em Dubai.