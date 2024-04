Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (4)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (4): Mãe de Daniel Alves pode ser processada após expor jovem que acusa o jogador de estupro. Grazi Massafera desmente fim de suposto namoro e revela que relacionamento nunca existiu. Cauã Reymond começa namoro com ex do surfista Gabriel Medina. Tatá Werneck resolve expor medo que Rafa Vitti tem de agulha. Luan Santana é acusado de derrubar cover de Raphaela Santos. Humorista Tiririca invade palco de cantor durante show.