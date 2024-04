Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (7) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (7): Nego Di destrói carro de motorista após briga no trânsito; entenda motivo. E ainda: Ator Daniel Erthal ganha Kombi com mais de R$ 50 mil em dívida e perde veículo. Veja também: Luana Piovani rebate críticas após ser ironizada em podcast de portuguesas.