Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (29)

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (29): Em meio à batalha judicial, Zezé Di Camargo faz homenagem no aniversário do filho. Dado Dolabella faz música debochando de medida protetiva contra Luana Piovani. Grazi Massafera estaria vivendo romance com Humberto Carrão. Gisele Bündchen não comparece ao velório da mãe, Vânia Nonnenmacher. Neymar surge no aniversário de Romário e fãs criticam aparência do jogador.